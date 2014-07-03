Финансист рассказал о рисках, связанных с долларом

По его словам, есть риск инфляции и падения курса валюты.

Главный стратег индексной компании "Бета Финансовые Технологии" Арарат Мкртчян рассказал агентству "Прайм", что нынешний доллар сложно сравнить с тем, что было 30 лет назад. По его словам, в качестве резерва сейчас стали чаще использовать евро. При этом Россия и Китай платежи все чаще переводят в национальную валюту.

Финансист подчеркнул, что конкуренцию доллару составляют евро, йена, швейцарский франк, фунт и канадский доллар.

"У каждой альтернативы доллару, кроме евро, есть некоторые преимущества и существенные недостатки. Основные недостатки связаны с масштабом экономики, представляющей ту или иную валюту", — сказал Арарат Мкртчян.

Канадский доллар, пояснил эксперт, более волатилен, чем американский. При этом британский фунт не воспринимается как безопасная валюта после Brexit. По словам финансиста, доллар стал бороться в каком-то смысле за звание тихой гавани. Однако есть риск инфляции и как следствие падение курса доллара, считает он.

Чтобы избежать рисков экономист советует обратить внимание на сырьевые товары, в частности, на золото и евро.

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