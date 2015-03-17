Финансист назвала запрещенные с 2025 года схемы ипотеки

По словам эксперта, с апреля Банк России сможет прямо ограничивать выдачу ипотеки для рисковых заемщиков.

Финансист Юлия Коваленко назвала запрещенные с 2025 года схемы ипотеки. Об этом она рассказала в интервью агентству "Прайм".

По словам эксперта, с апреля 2025 года Банк России сможет прямо ограничивать выдачу ипотеки для рисковых заемщиков. Речь идет о ситуациях, когда на выплату заемщик расходует более половины своего ежемесячного дохода, а также для займов на 30 лет и более. Коваленко подчеркнула, что это позволит сдержать рост закредитованности граждан и не допустить накопления рисков банками и МФО.

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Фото: Piter.tv