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Финансист Лосев объяснил, за счет чего рубль укрепился к доллару
Сегодня, 14:26
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Финансист Лосев объяснил, за счет чего рубль укрепился к доллару

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По словам эксперта, на укрепление рубля влияют несколько факторов.

Финансист Александр Лосев объяснил, за счет чего рубль укрепился к доллару и стал самой динамичной мировой валютой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на укрепление рубля влияют несколько факторов. Лосев подчеркнул рост числа экспортно-импортных операций и их объемов в рублях. Также финансист сослался на сокращение импорта и снижение спроса на валюту. Лосев отметил, что у рубля сейчас максимальная ставка, что делает его интересным для ведения сделок. Он добавил, что к факторам также относится тарифная война президента США Дональда Трампа с Китаем.

Ранее Воробьев заявил, что отопительный сезон в Подмосковье завершится с 21 апреля.

Фото: pxhere.com

Теги: доллар, курс, рубль, финансист
Категории: Лента новостей, Новости России,

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