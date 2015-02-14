Финансист Лосев объяснил, за счет чего рубль укрепился к доллару

По словам эксперта, на укрепление рубля влияют несколько факторов.

Финансист Александр Лосев объяснил, за счет чего рубль укрепился к доллару и стал самой динамичной мировой валютой. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на укрепление рубля влияют несколько факторов. Лосев подчеркнул рост числа экспортно-импортных операций и их объемов в рублях. Также финансист сослался на сокращение импорта и снижение спроса на валюту. Лосев отметил, что у рубля сейчас максимальная ставка, что делает его интересным для ведения сделок. Он добавил, что к факторам также относится тарифная война президента США Дональда Трампа с Китаем.

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