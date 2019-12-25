На Первом показали финал пятого сезона шоу "Точь-в-Точь"

Победительницей проекта стала певица Анастасия Спиридонова.

25 апреля на Первом канале состоялся финал пятого сезона шоу "Точь-в-Точь". Победительницей проекта стала певица Анастасия Спиридонова.

В финальном выпуске артистка исполнила песню Ареты Франклин "Think" и набрала 25 баллов. В общей сложности Спиридонова набрала за все выступления 249 баллов.

"Спасибо вам огромное за вашу оценку, за вашу критику, за наставления, за пожелания, за направления <…> Надеюсь, что когда-нибудь мне ещё представится шанс перевоплотиться в другого человека, но уже в кино", - написала певица в Instagram.

Спиридонова опередила по баллам своих главных соперниц Анастасию Макееву и Дарью Антонюк. В финале пятого сезона в креслах жюри сидели Леонид Ярмольник, Максим Аверин и Максим Галкин. В качестве приглашенных выступили Филипп Киркоров и Хирбла Герзмава.

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Фото: ВКонтакте / Шоу ТОЧЬ-В-ТОЧЬ