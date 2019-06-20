Суд Петербурга отменил штраф телеканалу за показ фильма "V — значит Вендетта"

Защита подчеркнула, что рейтинг "16+" картине был присвоен Минкультом РФ.

Суд в Петербурге отменил штраф телеканалу "Кино ТВ" за демонстрацию фильма "V — значит Вендетта" с маркировкой рейтинга "16+", которую изначально посчитали несоответствующей. Как выяснилось позже, рейтинг был указан верно. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ответчику хотели назначить штраф в размере 200 тыс. рублей, поскольку в фильме упоминаются нетрадиционные отношения. Эта тема строго запрещена для показа несовершеннолетним и помечается маркировкой "18+".

Защита подчеркнула, что рейтинг "16+" картине был присвоен Минкультом РФ. Более того, фильм демонстрировался в эфире в ночное время. Решение суда было отменено, однако предстоит обжаловать постановление в отношении главного редактора канала.

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил художницу Сашу Скочиленко в колонию общего режима на 7 лет.

Фото: Piter.TV