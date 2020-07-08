Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в программу Каннского кинофестиваля

Премьера фильма в РФ должна состояться в 2021 году.

Фильм Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" вошел в программу 74-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.

По данным СМИ, генеральный директор кинофестиваля надеется, что российский режиссер сможет лично представить свою работу в Канне.

Фильм "Петровы в гриппе" снят по роману писателя Алексея Сальникова. Он также принял участие в написании сценария к кинокартине Серебренникова. В картине снялись Чулпан Хаматова, Юлия Пересильд, Юрий Колокольников, Иван Дорн и другие деятели культуры.

Сообщалось, что премьера фильма в РФ должна состояться в этом году. Точная дата неизвестна.

Ранее мы сообщали, что фильм Алексея Германа-младшего "Дело" включили в программу Каннского кинофестиваля.

Видео: YouTube / SonyPicturesRU