Фильм выйдет на экраны 26 ноября.

В среду, 29 июля, стало известно о том, что фильм Ренаты Литвиновой "Северный ветер" выйдет в прокат 26 ноября. Об этом она объявила в своём Instagram-аккаунте.

Фильм выйдет на экраны 26 ноября.

Наш фильм "Северный ветер" выходит в кинотеатрах страны 26 ноября, до этого он будет показываться на нескольких международных кинофестивалях , а потом будет прокат по всему миру - это пока мои главные новости Рената Литвинова

В актерском составе петербургские актрисы Софья Эрнст и Татьяна Пилецкая, а также Хибла Герзмава в роли Оперной Дивы.

Ранее мы сообщали о том, что Кристина Асмус анонсировала премьеру фильма "Китобой" со своей "обнаженкой".

Фото: renatalitvinovaofficiall/instagram