Комедия "Холоп" собрала в прокате более 1 млрд рублей

Фильм вышел в широкий прокат 26 декабря.

Российская комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко собрала за десять дней проката более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, которые опубликованы на сайте Фонда кино.

Фильм вышел в широкий прокат 26 декабря. В день премьеры он заработал более 46 млн рублей, а в первый уикенд – 303 млн рублей.

По сюжету главный герой Гриша заигрался в красивую жизнь. Молодой человек решил, что ему все дозволено, и натворил много дел. Отец-олигарх, желая исправить избалованного сына, обращается за помощью к другу-психологу. Вместе они придумывают уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается деревня 19 века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

В фильме снялись любимчики публики. Кроме Милоша Биковича в нем сыграли Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и другие актеры.

Ранее мы писали, что за год сборы российских фильмов упали более чем на миллиард рублей.

Видео: YouTube / Central Partnership