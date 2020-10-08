Фильм "Цой" Алексея Учителя выйдет в прокат в ноябре

Точная дата проката будет известна в ближайшее время.

В четверг, 8 октября, стало известно о том, что фильм о Цое планируют выпустить в прокат в ноябре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на режиссера Алексея Учителя.

В сюжете вымышленные события июля и августа 1990 года. Главным героем фильма станет водитель "Икаруса", в который врезался "Москвич" Виктора Цоя. В силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград.

Точная дата проката будет известна в ближайшее время.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер комедии "Охота на Санту" с Мэлом Гибсоном.

Видео:YouTube / SonyPicturesRU