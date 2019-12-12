Фильм "Цой" Учителя выйдет в прокат 27 августа

Съемки проходили в Латвии, Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

Фильм петербургского режиссёра Алексея Учителя "Цой" выйдет в широкий прокат 27 августа. Об этом сообщила пресс-служба компании Sony Pictures.

Режиссер отметил, что музыкант погиб 15 августа 1990 года, поэтому даже несмотря на все сложности из-за карантина, было важно выпустить фильм в августе – как дань памяти. На экране зритель увидит вымышленные события июля и августа 90-го.

Главный герой — водитель "Икаруса", ставший участником смертельной для Цоя аварии. Съемки проходили в Латвии, Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

Ранее Паулина Андреева показала кадр со съемок фильма "Цой" Учителя.

Фото: ВК/ Цой