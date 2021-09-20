Фильм "Цареубийца" возвращается на большие экраны

Кинокартина выходит в повторный прокат 23 сентября.

На этой неделе, 23 сентября, в повторный прокат выходит фильм "Цареубийца" режиссера Карена Шахназарова. Дистрибьюторская компания "Арткино прокат" при поддержке киноконцерна "Мосфильм", а также сети кинотеатров "Синема Парк" и "Формула Кино" представят зрителям кинокартину с отреставрированным звуком и изображением, а также расскажут, как создавался советский шедевр.

Психологическая драма с элементами мистики впервые была представлена в ноябре 1991 года. Действия кинокартины разворачиваются в психиатрической больнице в одном из провинциальных городов. Именно там главный герой фильма – врач-психиатр Смирнов знакомится с пациентом Тимофеевым, страдающим раздвоением личности. Больной идентифицирует себя с убийцами российских императоров Александра II и Николая II, совершившими свои злодеяния в 1881 и 1918 годах.

Смирнов решает помочь Тимофееву, прибегая к шоковой терапии. Врач планировал начать с ним общаться от имени Николая II, чтобы донести до пациента, что он не является тем, кем себя воображает. Сначала все идет по плану, но вскоре ситуация выходит из-под контроля врача.

Зрители смогут вновь насладиться своим любимым актерским составом. На большие экраны выйдут Олег Янковский, Малкольм Макдауэлл, Армен Джигарханян, Анжелика Пташук, Андрей Кривицкий и многие другие.

Ранее мы писали, что фильм "Титан" Жюлии Дюкурно выйдет в российский прокат 28 сентября.

Фото: пресс-служба "Синема Парк" и "Формула кино"

Видео: YouTube / Dmitry Andreev