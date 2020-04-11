Филиал "Ленрезерва" откроется в Петербурге несмотря на коронавирус

Дата открытия музея назначена на 9 мая.

В субботу, 11 апреля, стало известно, что филиал "Ленрезерва" откроется в Петербурге несмотря на эпидемию коронавируса. Об этом сообщил "Петербургский дневник", ссылаясь на слова создателя музея, Анатолия Бернштейна.

Известно, что подготовка здания к эксплуатации "идет полным ходом", а рабочие трудятся в несколько смен. Бернштейн подчеркнул, что никто не отменяет церемонию открытия, назначенную на 9 мая, даже если она пройдет без гостей. Также он допускает, что мероприятие будет транслироваться в Сети.

Ранее мы писали, что на площади Мужества появились световые надписи к юбилею Победы.

Фото: Piter.tv