Новый концертный сезон петербургской филармонии откроется в день рождения Шостаковича

Также в Большом зале отметят 70-летие мировой премьеры Десятой симфонии великого композитора.

Петербургская филармония откроет новый концертный сезон в день рождения Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя художественного руководителя филармонии Евгения Петровского.

Также в Большом зале отметят 70-летие мировой премьеры Десятой симфонии великого композитора. Кроме того, Заслуженный коллектив России под управлением Николая Алексеева исполнит ещё 2 произведения Шостаковича за сезон. Речь идёт о Тринадцатой и Седьмой симфониях. Концертную программу также разнообразят произведения Сергея Рахманинова, в том числе, симфоническая поэма "Остров мертвых" и Рапсодия на тему Паганини для фортепиано с оркестром.

Добавим, что в новом сезоне филармония отметит 85-летний юбилей дирижёра и народного артиста СССР Юрия Темирканова. День рождения музыкант отпразднует в декабре.

Ранее мы сообщили о том, что в проект реконструкции петербургской консерватории внесли изменения.

Фото: пресс-служба Петербургской филармонии