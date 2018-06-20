Фильм "Миллиард" возглавил российский прокат

За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей.

Фильм Романа Прыгунова "Миллиард" возглавил российский прокат. За минувшие выходные он собрал 175,8 млн рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

По сюжету фильма, влиятельный банкир Матвей Левин всеми силами старается сохранить свое имущество и не делиться им со своими незаконнорожденными детьми. В один момент богач полностью лишается своего состояния, а помочь вернуть его могут лишь отпрыски, от которых он всячески сторонится.

Второе место по сборам в российском прокате заняла американская мелодрама "После", который собрал за два выходных дня 120 млн рублей. Третье место досталось ужастику "Проклятие плачущей" (68,5 млн рублей). В пятерке лидеров также оказались анимационный кинокомиксы "Шазам!" (41 млн рублей) и "Хеллбой" (37,5 млн рублей).

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