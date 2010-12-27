Эдуард Новиков получил "Золотого Святого Георгия" за фильм "Царь-птица"

Второе и третье место на ММКФ получили фильмы "Спитак" Александра Котта и "Ню" Ян Гэ соответственно.

Жюри 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) подвели итоги. Из 16 заявленных в основной программе фильмов, в тройку лидеров вошли три российские картины. Главный приз конкурса "Золотого Святого Георгия" получил Эдуард Новиков за фильм "Царь птица". Об этом сообщает ТАСС.

"Царь-птица" рассказывает о жителях Якотии, пожилых супругах, живущих в глухой тайге в 1930-е годы. Однажды в их доме прилетает орел — священная птица для народа "саха". И даже шаман не может изгнать его. Орел постепенно становится для стариков членом семьи и изменяет их жизнь. Главные роли в фильме сыграли Степан Петров и Зоя Попова.

За лучшую режиссуру "Серебряным Георгием" наградили Александр Котт за фильм "Спитак". Абсолютным открытием для жюри фестиваля стала дебютная картина актрисы "Гоголь-центра" китайского происхождения Ян Гэ. Она также получила "Серебряного Георгия" за картину "Ню".

Церемония награждения Московского международного кинофестиваля состоялась в Московском Театре Мюзикла. Всего было показано около 300 фильмов из 67 стран мира. Мероприятие посетили более 50 тысяч зрителей.

Ранее мы писали, что звезды удивили яркими нарядами на открытии Московского Международного кинофестиваля.

Фото: пресс-служба ММКФ