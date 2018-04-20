Звезды удивили яркими нарядами на открытии Московского Международного кинофестиваля

Вечером в четверг, 19 апреля, в Москве стартовал 40-й Международный кинофестиваль. Это мероприятие традиционно собирает всех сливок российского, да и не только шоу-бизнеса. Несмотря на непогоду, знаменитости вышли на красную ковровую дорожку в легких праздничных платьях.
Piter.TV публикует несколько самых ярких образов.
Сати Казанова
Игорь Верник и Аглая Тарасова
Елена Летучая
Мария Кожевникова
Татьяна Навка
Напомним, что Московский международный кинофестиваль – второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Впервые он состоялся в 1935 году. С 1959 года фестиваль проводится регулярно. Президент кинофестиваля – режиссёр Никита Михалков.
Фото: Instagram / mkozhevnikova, elenapegas, ivernik, satikazanova, navkastar
Видео: Instagram / elenapegas