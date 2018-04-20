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Звезды удивили яркими нарядами на открытии Московского Международного кинофестиваля

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Несмотря на непогоду, знаменитости вышли на красную ковровую дорожку в легких праздничных платьях.

Вечером в четверг, 19 апреля, в Москве стартовал 40-й Международный кинофестиваль. Это мероприятие традиционно собирает всех сливок российского, да и не только шоу-бизнеса. Несмотря на непогоду, знаменитости вышли на красную ковровую дорожку в легких праздничных платьях.

Piter.TV публикует несколько самых ярких образов.

Сати Казанова

Игорь Верник и Аглая Тарасова

Елена Летучая

Мария Кожевникова

Татьяна Навка

Напомним, что Московский международный кинофестиваль – второй старейший кинофестиваль мира после Венецианского. Впервые он состоялся в 1935 году. С 1959 года фестиваль проводится регулярно. Президент кинофестиваля – режиссёр Никита Михалков.

Фото: Instagram / mkozhevnikova, elenapegas, ivernik, satikazanova, navkastar

Видео: Instagram / elenapegas

Теги: московский международный кинофестиваль , наряды на красной дорожке , новости шоу-бизнеса , образы знаменитостей
Категории: Лента новостей Новости шоу-бизнеса России

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