Экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест

В понедельник, 23 апреля, он направил документ с просьбой изменить ему меру пресечения.

В связи с ходатайством адвоката бывшего гендиректора "Гоголь - центра" Алексея Малобродского отпустят из СИЗО под домашний арест. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщило информационное агентство ТАСС.

В понедельник, 23 апреля, Малобродский направил документ с просьбой изменить ему меру пресечения. Он объяснил свою просьбу властям и упомянул о решении Европейского совета по правам человека о необоснованности содержания под стражей. Бывший гендиректор "Гоголь - центра" также представил гарантии посольства Израиля, что новые документы ему не выдадут.

Следственный комитет направил ходатайство в Басманный суд об изменении Малобродскому меры пресечения. Заседание назначили на 27 апреля.

Напомним, следствие по делу "Седьмой студии" и театра "Гоголь-центр" длится уже больше года. Недавно Piter.TV писал, что худрук театра, Кирилл Серебренников, проведет еще несколько месяцев под домашним арестом.

Фото: ВКонтакте.