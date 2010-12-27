Задержанные по обвинению в планировании теракта в Казанском соборе жалуются на избиение

Защитник подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге рассказал о неподобающем отношении сотрудников правоохранительных органов в отношении задержанных.

Как стало известно, задержанные по подозрению в организации теракта, который должен был состояться в Казанском Соборе, не признают вину. Трое мужчин заявляют, что взрывчатку и оружием им подкинули. Так же они жалуются на пытки со стороны правоохранительных органов.

Напомним, что недавно в ФСБ России от разведки США постила информация о готовящемся взрыве на территории исторического и культурного объекта Северной столицы. По данному делу были арестованы мигранты, которых считают членами запрещенной организации “Исламское государство”. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что его подзащитного избивают.

Отметим, что предположительно теракт в Петербурге должен был пройти 16 декабря.