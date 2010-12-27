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Задержанные по обвинению в планировании теракта в Казанском соборе жалуются на избиение
Сегодня, 8:20
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lesjasap
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Задержанные по обвинению в планировании теракта в Казанском соборе жалуются на избиение

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Защитник подозреваемых в подготовке теракта в Санкт-Петербурге рассказал о неподобающем отношении сотрудников правоохранительных органов в отношении задержанных.

Как стало известно, задержанные по подозрению в организации теракта, который должен был состояться в Казанском Соборе, не признают вину. Трое мужчин заявляют, что взрывчатку и оружием им подкинули. Так же они жалуются на пытки со стороны правоохранительных органов. 
 
Напомним, что недавно в ФСБ России от разведки США постила информация о готовящемся взрыве на территории исторического и культурного объекта Северной столицы. По данному делу были арестованы мигранты, которых считают членами запрещенной организации “Исламское государство”. Адвокат одного из обвиняемых объявил, что его подзащитного избивают. 
 
Отметим, что предположительно теракт в Петербурге должен был пройти 16 декабря. 
Теги: казанский собор , обвинение , разведка сша , теракт , фсб
Категории: Терроризм Новости СПб

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