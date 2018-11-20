Последний месяц зимы в Петербурге начнется с тумана и гололедицы

Температура воздуха - минус 5 градусов.

В первый день последнего месяца зимы Петербург окутают облака, местами пройдет небольшой снег, утром будет слабый туман. Об этом сообщают синоптики городского Гидрометцентра.

Температура воздуха днем будет минус 5 градусов, на дорогах и тротуарах гололедица. Ветер восточный, будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня практически не будет меняться.

Самая низкая температура в Петербурге 1 февраля была зафиксирована в 1956 году, тогда столбик термометра опустился до минус 32 градусов, самым теплым этот день был в 1914 году – плюс 5 градусов.

Фото: Piter.TV



