В Павловске открылся фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет"

Фестиваль будет работать два дня: 21 и 22 июля.

В музее-заповеднике "Павловск" открылся XVIII фестиваль цветочного и ландшафтного искусства "Императорский букет". Выставка будет работать два дня: 21 и 22 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что восемнадцатый фестиваль посвящен столетию музейной жизни бывших императорских резиденций в Павловске, Царском селе, Гатчине и Петергофе. Из разных стран на выставку приехали орхидеи. Флористы сделали из цветов шесть инсталляций и заполнили ими 26 вазонов. Посетители смогут насладиться не только красочными цветочными композициями, но и увидеть дефиле, театрализованные представления и гала-концерт на открытом воздухе.

Ранее мы писали, что в Петербурге стартовал IV фестиваль "Скрипка на Невском".

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