В центре города артисты дадут 44 бесплатных концерта.

В Петербурге стартовал IV фестиваль "Скрипка на Невском". Услышать уличных скрипачей абсолютно бесплатно можно будет 21, 28, 29 июля и 4 августа. Концерты пройдут в самом центре города на Неве — на Невском проспекте и Площади Искусств. Всего состоится 44 представления. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В этом году фестиваль приурочили к юбилею Невского проспекта: 300 лет назад строители завершили его прокладку. В концертах примут участие артисты из Санкт-Петербургского симфонического оркестра, оркестра "Таврический", музыканты Creato Project, а также солисты. Выступления будут проходить на трех площадках. Основная сцена, расположенная на Площади Искусств, будет работать с 12 часов до 21:00. Передвижная сцена в час дня появится на Малой Конюшенной, к 15 часам она переместится на перекресток Малой Садовой и Итальянской улиц. В 17:00 сцена переберется в Александровский сад.

Ранее мы писали, что фестиваль "Белые ночи" пройдет в городе на Неве в юбилейный десятый раз.

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