Концерт "Путешествие со скрипкой"

Основой программы станут произведения Моцарта, Штрауса, известные джазовые сочинения, а также скрипичная музыка разных народов мира.
Когда: 27 июля в 12:00
Где: Площадь Искусств
Билеты: вход свободный
Фото: Скрипка на Невском / ВКонтакте
В рамках ежегодного фестиваля "Скрипка на Невском" на Площади Искусств Петербурга пройдет концерт скрипичной музыки.
Основой программы станут произведения Моцарта, Штрауса, известные джазовые сочинения, а также скрипичная музыка разных народов мира.
Когда: 27 июля в 12:00
Где: Площадь Искусств
Билеты: вход свободный
Фото: Скрипка на Невском / ВКонтакте
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