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Концерт "Путешествие со скрипкой"
Сегодня, 12:00
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Cherepanov

Концерт "Путешествие со скрипкой"

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В рамках ежегодного фестиваля "Скрипка на Невском" на Площади Искусств Петербурга пройдет концерт скрипичной музыки.

Основой программы станут произведения Моцарта, Штрауса, известные джазовые сочинения, а также скрипичная музыка разных народов мира.

Когда: 27 июля в 12:00

Где: Площадь Искусств

Билеты: вход свободный

Фото: Скрипка на Невском / ВКонтакте

Теги: концерт, площадь искусств, путешествие со скрипкой, скрипка на невском
Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали, Концерты,

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