Концерт "Путешествие со скрипкой"

В рамках ежегодного фестиваля "Скрипка на Невском" на Площади Искусств Петербурга пройдет концерт скрипичной музыки.

Основой программы станут произведения Моцарта, Штрауса, известные джазовые сочинения, а также скрипичная музыка разных народов мира. Когда: 27 июля в 12:00 Где: Площадь Искусств Билеты: вход свободный Фото: Скрипка на Невском / ВКонтакте