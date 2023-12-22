Фестиваль "Здоровье в большом городе" пройдет в Петербурге 1 июня

Встреча пройдет в общественном пространстве "Флагшток".

В Петербурге 1 июня откроется фестиваль "Здоровье в большом городе". Петербуржцам расскажут, как оставаться активными и здоровыми как можно дольше. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Петербуржцы смогут бесплатно посетить сразу несколько станций. На секции "Фитнес-фест" жителям расскажут о различных физических активностях. Например, функциональные тренировки, пилатес, нейрозарядка. Будет работать и площадка-лекторий. Там пройдут лекции и мастер-классы на тему здорового питания и сна, минимизации стресса, сохранения равновесия. ​​​​​Во время фестиваля будет работать площадка со здоровыми активностями для детей и взрослых. Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по блоггингу и фотографии, ярмарке фитнес-профессий, уличных соревнованиях.

Встреча пройдет в общественном пространстве "Флагшток". Ожидается более двух тыс. участников.

Ранее мы писали, что в Приоратском парке с 1 июня начнет работать кинотеатр под открытым небом.

Фото: Pxhere