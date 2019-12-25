Фестиваль Вологодской области в Петербурге собрал 64 тысячи гостей

Очередь на операции по катаракте для ветеранов в Петербурге ликвидирована.

Фестиваль "Дни Вологодской области в Санкт-Петербурге" посетили 64 тысячи человек за два дня проведения на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по внешним связям города.

Мероприятие проходило 1-2 августа 2025 года. В программу вошли туристический форум, концерты с участием ВИА "Песняры" и группы "Калинов мост", ярмарка местных товаров и мастер-классы.

Во второй день состоялась презентация муниципальных округов Вологодской области. Гости могли отправить письма через "Почту Деда Мороза" и участвовать в розыгрыше поездки в Великий Устюг.

В комитете по внешним связям отметили, что фестиваль позволил показать многообразие и самобытность Вологодского региона. Мероприятие стало значимым событием в культурной жизни Петербурга.

Ранее сообщалось, что в семи районах Петербурга до 8 августа пройдут гидравлические испытания.

Фото: Telegram / Циркуляр Грибоедова