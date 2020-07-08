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Фестиваль "Русь танцевальная" пройдет в Петербурге летом
Сегодня, 10:50
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smirenny

Фестиваль "Русь танцевальная" пройдет в Петербурге летом

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Фестиваль приурочен ко Дню России.

В Петербурге 12 июня пройдет международный танцевальный конкурс, приуроченный ко Дню России. Мероприятие пройдет в седьмой раз.

За звание лучшего коллектива будут бороться представители 50 субъектов РФ от Дальнего Востока до полуострова Крым, а также другие страны. "Русь танцевальная" пройдет уже в седьмой раз. Участники исполнят прошлогоднюю песню, поскольку в прошлом году фестиваль проходил в онлайн-режиме.

По предварительным данным, мероприятие начнется в час дня.

Ранее мы писали, что стартовал кастинг на участие в "Алых парусах".

Фото: rustanz.com

Теги: день россии, фестиваль русь танцевальная
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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