Фестиваль "Русь танцевальная" пройдет в Петербурге летом

Фестиваль приурочен ко Дню России.

В Петербурге 12 июня пройдет международный танцевальный конкурс, приуроченный ко Дню России. Мероприятие пройдет в седьмой раз.

За звание лучшего коллектива будут бороться представители 50 субъектов РФ от Дальнего Востока до полуострова Крым, а также другие страны. "Русь танцевальная" пройдет уже в седьмой раз. Участники исполнят прошлогоднюю песню, поскольку в прошлом году фестиваль проходил в онлайн-режиме.

По предварительным данным, мероприятие начнется в час дня.

Ранее мы писали, что стартовал кастинг на участие в "Алых парусах".

Фото: rustanz.com