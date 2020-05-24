Фестиваль "Классика на Дворцовой" пройдет онлайн

Трансляция начнется 27 мая в 20:00

В День города, 27 мая, любимое петербуржцами шоу "Классика на Дворцовой" пройдет формате онлайн. Организаторы подготовили жителям города масштабный open-air, трансляцию которого покажут на популярных интернет-платформах и ТВ-каналах Петербурга, Об этом рассказали в пресс-службе проекта.

Обещали не забыть и про устоявшиеся традиции встречи: фанаты смогут понаблюдать за подъемом символа классического шоу ― хрустальной люстры.

На сцене выступят звезды Мариинского театра, солист московского театра "Новая Опера" и другие известные жителям Петербурга музыканты. Программа будет включать в себя как классические произведения, например знаменитые арии из опер Верди, Моцарта, Беллини, Бизе, так и неаполитанские серенады и даже известные эстрадные хиты.

Ранее мы писали, что Молодежный театр на Фонтанке покажет онлайн-концерт на День города.

Видео: www.youtube.com/Classics at the Palace Square Gala