Фестиваль "Чудо света" пройдет на Дворцовой площади

Петербуржцам готовят сюрпризы в виде диджитал-сада и QR-квестов.

В Петербурге организаторы светового фестиваля "Чудо света" раскрыли некоторые подробности грядущего события. Журналисты увидели отрывки новой программы за два дня до общественной презентации проекта.

Каждые полчаса зрителям будут демонстрировать обновленную программу. Увидеть масштабные 3D-картины местные жители и гости города смогут с 19 до 22 часов вечера. Как и в прошлые года, проекции будут "установлены" на фасад Главного штаба. В 2019 году организаторы выбрали экологическую тематику повествования. Специалисты отметили, что зрителей ждет "квест в киберпространстве", а также поиск потерянных артефактов через сканирование QR-кодов.

Известно, что пространство Дворцовой площади поделят на две зоны. Первая будет диджитал-садом, а вторая - площадкой для просмотра. На территории первой создадут зону для семейного отдыха и прогулок возле специально установленных необычных конструкций. Их изготавливали местные художники. Там же расположится зона квестов.

Поучаствовать в шоу можно 2 и 3 ноября. Он пройдет на Дворцовой площади. По традиции вход на мероприятия свободной, но действует ограничение. Туда можно попасть только с шести лет. Пункты пропуска будут размещены со стороны Дворцового проезда, а выйти зрители смогут через арку в сторону Большой Морской улицы.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Дворцовой площади "Чудо света" на два дня перекроет движение.

Фото: Piter.tv

