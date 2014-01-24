Fesco хочет открыть линию, которая соединит порт Новороссийск с Китаем

Герман Маслов сообщил о географии перевозок компании и расширении рынка.

Российская транспортная группа Fesco намерена до конца текущего года открыть новую морскую линию. Она соединит в себе китайские порты с портом города Новороссийска. Об этом сообщил вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов, выступая на сессии "Новая география логистики через Дальний Восток" в ходе Восточного экономического форума.

Мы открываем до конца этого года новую линию, которая соединит Китай с портом Новороссийск. Еще один вариант доставки грузов. Герман Маслов, эксперт

Напомним, что Fesco является одной крупнейших транспортно-логистических компаний страны. Она обладает активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Флот группы включает в себя более 30 судов в управлении. Они осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций предприятия указом российского президента Владимира Путина был передан государственной корпорации "Росатом".

FESCO купила шесть новых судов в Китае почти за 20 млрд рублей.

Фото и видео: ВЭФ 2024