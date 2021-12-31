Ферстаппен стал победителем Гран-при Бельгии

Пилот "Ред Булла" лидирует в личном зачете в нынешнем сезоне "Формулы-1".

Пилот гоночной команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем этапа "Формулы-1" Гран-при Бельгии. Гонка прошла 28 августа на автодроме "Спа-Франкоршам".

Действующий чемпион мира преодолел 44 круга за 1 час 25 минут 52,894 секунды. Второе место занял его партнер по "Ред Буллу" Серхио Перес, отставший от лидера на 17,841 секунды. Тройку лидеров замкнул пилот "Феррари" Карлос Сайнс-младший с отставанием +26,886 секунды.

По итогам 14-ти этапов нынешнего сезона "Формулы-1" Макс Ферстаппен лидирует в личном зачете, набрав 284 очка. Следующий этап чемпионата пройдет в Нидерландах со 2-го по 4 сентября.

Ранее мы сообщали, что передача Головина помогла "Монако" отобрать очки у "ПСЖ".

Видео: YouTube / F1 Chequered Flag