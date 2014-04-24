Ферстаппен оскорбил Хэмилтона на второй тренировке Гран-при США

Он также показал британскому пилоту средний палец.

Гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен оскорбил пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона на второй тренировке Гран-при США чемпионата Формулы 1

Инцидент произошел на "Трасса Америк" в Остине, где проходит очередной этап сезона. Хэмилтон помешал голландскому пилоту пойти на быстрый круг во время заезда. После этого Ферстаппен по радио назвал британца "тупым идиотом" и показал ему средний палец.

Отметим, что в нынешнем сезоне Формулы 1 в общем зачете лидирует Макс Ферстаппен, набравший 262,5 балла. Льюис Хэмилтон занимает второе место и отстает от лидера на восемь баллов. Финальный заезд Гран-при США состоится 24 октября.

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Видео: YouTube / LEE"s Formula Lab