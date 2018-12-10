Петербургская компания поможет Федору Конюхову пересечь два океана

Для катамарана путешественника изготовят солнечные батареи.

Российский путешественник Федор Конюхов готовится к одиночному переходу через Тихий и Атлантический океан на катамаране в 2021-2022 годах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сына Конюхова Оскара. Отмечается, что подобный переход – первый в истории.

Специально для проекта планируется построить 11-ти метровый катамаран, работающий на солнечной энергии. Солнечные батареи для транспорта изготовит петербургская компания "Хевел".

В течение двухэтапного перехода путешественник проплывет от Канарских островов до острова Антигуа и от Чили до Австралии. В путешествии Конюхов будет вести видеодневник и экологический мониторинг океана по наличию в воде пластиковых отходов.

Ранее Федор Конюхов проверил самолет на солнечных батареях.

Фото: Федор Конюхов / ВКонтакте