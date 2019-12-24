Федор Бондарчук рассказал о съемках сериала "Псих"

Премьера состоится на видеосервисе more.tv 5 ноября.

В Москве завершились съемки дебютного сериала Федора Бондарчука "Псих". Картина была снята по сценарию Паулины Андреевой. Это следует из пресс-релиза онлайн-сервиса more.tv

В восьми сериях рассказывается про успешного столичного психотерапевта Олега. Главному герою самому нужна помощь. Кризис среднего возраста, жизнь с мамой в 40 лет, потеря самоуважения, зависимость от медикаментов, раздражительность и нарастающая агрессия – все это оказывает сильное влияние на психическое состояние специалиста. К тому же, судя из трейлера, больше года назад пропала его жена.

Главную роль в сериале "Псих" исполнил Константин Богомолов. Вместе с ним в картине снялись Елена Лядова, Роза Хайруллина, Олег Меньшиков, Аня Чиповская, Игорь Верник и другие актеры.

По словам режиссера Федора Бондарчука, специально для съемок сериала был приостановлен снос полуразрушенного здания на Волоколамском шоссе. Финальная, 55-я смена проекта прошла под Звенигородом, на огромном поле, с вертолетами, простором и настоящим размахом. "Это было лето удивительных съемок и непрерывных вызовов", - отметил Бондарчук.

Премьера сериала состоится 5 ноября на видеосервисе more.tv.

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Видео: YouTube / Filmed