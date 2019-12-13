Бондарчук снимет сериал об "одинцовском маньяке"

Сериал о серийном убийце и педофиле будет называться "Фишер".

Режиссер Федор Бондарчук станет сопродюсером сразу двух новых сериалов. Один из них будет посвящен жизни и судьбе "одинцовского маньяка" Сергея Головкина. Об этом сообщает "Медуза".

Сериал о серийном убийце и педофиле будет называться "Фишер". Напомним, маньяк орудовал в Одинцовском районе Подмосковья в период с 1986 по 1992 гг. Его жертвами стали 11 подростков.

До того, как Головкина поймали, он получил широкую анонимную известность под прозвищем "Фишер". Большинство преступлений совершил в подвале личного гаража, где крайне жестоко истязал, насиловал, убивал своих жертв и расчленял их трупы. Сергей Головкин был приговорен к смертной казни и расстрелян в 1996 году.

Сюжет второго сериала Бондарчука под названием "Федерация" расскажет историю создания и обрушения крупнейшей компании в России. Какой именно, пока не уточняется.

Ранее Федор Бондарчук раскрыл секреты графики из фильма "Притяжение".