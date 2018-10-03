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Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоится в Петербурге
Сегодня, 7:35
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Alena_Zinovieva

Свадьба Федора Бондарчука и Паулины Андреевой состоится в Петербурге

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Торжественное событие намечено на 17 сентября.

Кинорежиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева определились с датой свадьбы и местом проведения церемонии. Звездная пара решила уехать из шумной Москвы в Петербург. Об этом пишет StarHit, ссылаясь на инсайдеров.

Известно, что расписаться влюбленные уже успели. Якобы поход в ЗАГС состоялся, на торжественной церемонии присутствовали 20 самых близких друзей и родственников. Само празднование Бондарчук и Андреева оставили на потом. Оно состоится 17 сентября в Петербурге.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева встречаются с 2016 года. Первый официальный выход пары состоялся на "Кинотавре" в Сочи. Слухи о свадьбе появились, когда Паулина пришла на вечеринку в честь дня рождения коллеги Александра Петрова с кольцом на безымянном пальце правой руки.

Ранее были названы имена самых успешных мужчин российского шоу-бизнеса.

Фото: Instagram / paulina_andreeva_official_fan

Теги: звездная свадьба, паулина андреева, федор бондарчук
Категории: Лента новостей, Новости шоу-бизнеса России, Новости СПб,

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