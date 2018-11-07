Замглаве Ростуризма разбили автомобиль в Петербурге

Иномарку без разрешения взял администратор автомойки.

В Петербурге администратор автомойки без спроса взял чужую иномарку и попал на ней в ДТП, передает 30 декабря АН "Оперативное прикрытие".

Днем раньше в полицию обратился замглавы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев и потребовал наказать 26-летнего уроженца Беларуси, того самого администратора мойки на Школьной улице. Как выяснилось, накануне около 10 часов молодой мужчина без спроса взял ключи от чужого "Лэнд Ровера" и уехал кататься на иномарке. Спустя два часа белорус вернул ключи и СТС, но впоследствии хозяин машины узнал, что автомобиль попал в ДТП у трамвайного кольца на улице Савушкина. Видеозаписи с камер наблюдения подтвердили, что машина врезалась в дорожное ограждение около 11:16.

Ранее мы рассказывали, что в ДТП на КАД скончался водитель иномарки.

Фото: pixabay