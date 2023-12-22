Фасады зданий в Петербурге украсили световые проекции в честь Ленинградской Победы

На картинах изображены архивные фотографии салюта 27 января 1944 года, работа энергетиков по восстановлению наружного освещения и детские рисунки, которые посвящены Ленинградской Победе.

Фасады 10 зданий в Петербурге украсили световые проекции в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 23 января.

На картинах изображены архивные фотографии салюта 27 января 1944 года, работа энергетиков по восстановлению наружного освещения и детские рисунки, которые посвящены Ленинградской Победе.

В перечне адресов появился новый объект в Ломоносове – дом 16 по улице Федюнинского. Место для проекции выбрано не случайно: в январе 1944 года на Ораниенбаумском плацдарме в ходе операции "Нева-2" войска 2-й ударной армии перешли в наступление, командовал ими лейтенант Иван Федюнинский. Врага отбросили на 60-100 км от города.

На Каменноостровском проспекте, 26-28, спроецировали кадр электромонтера "Ленсвета" в момент установки лампы в подвесной фонарь. На доме 89 по набережной Обводного канала разместили проекцию фотографии с ленинградцами, наблюдающими за салютом с Троицкого моста.

Рисунки детей, победивших в творческих конкурсах комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга, расположены на фасаде дома 44 по Шпалерной улице, Большом проспекте В. О., 70 и Московском проспекте, 91.

Проекции снимков ЛенТАСС освещают здания на Московском проспекте, 165, 8-й линии В. О., 85, Новгородской улице, 10, в Шушарах и Кондратьевском проспекте, 14.

Архивные фотографии предоставили Государственный музей истории и Центральный государственный архив кинофотофонодокументов. На проекции получится посмотреть до 31 января.

Ранее на Piter.TV: в Красногвардейском районе появилась световая проекция в честь 80-летия Ленинградской Победы.

Фото: пресс-служба Смольного