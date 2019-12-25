Фасад здания РНБ 27 декабря украсят светопроекцией портрета Петра I

Каждый элемент в светопроекции символизирует военные победы и заслуги императора.

В понедельник, 27 декабря, в 16:15 на фасаде исторического здания Российской национальной библиотеки (РНБ) представят световую проекцию портрета Петра I с элементом личного вензеля. Об этом сообщили в пресс-службе РНБ.

Проекция приурочена к выставке, посвященной 350-летию Петра Великого "Победу решает военное искусство". Каждый элемент в светопроекции символизирует военные победы и заслуги императора. Световую инсталляцию создадут два проектора, закрепленные на опоре освещения.

Кроме того, в связи с тем, что в 2022 году Петербург отпразднует 350-летие Петра I, в этом году Невский проспект украсили в имперском стиле с коронами.

Фото: ВКонтакте / Российская национальная библиотека