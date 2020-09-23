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Стала известна дата выхода Far Cry 6

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Компания Ubisoft на презентации назвала дату релиза и показала геймплей Far Cry 6.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказы уже открыты. Также Ubisoft подтвердила, что обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным. 

Вснго будет доступно три издания экшена: Standard, Gold и Ultimate. Стоимость стандартной версии на ПК составит 2499 рублей,  PlayStation — 4499 рублей,  Xbox — 60 долларов.

Действие игры развернется в вымышленной карибской стране Яра с военным положением и диктатором. Главная героиня Far Cry 6 — бывшая военнослужащая (пол можно будет выбрать). Она стала сиротой из-за диктатуры и хочет отомстить власти.

Ранее Crytek опубликовала первый тизер ремастера Crysis 2

Видео: YouTube / Ubisoft North America

Теги: far cry, геймплей, компьютерные игры
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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