Стала известна дата выхода Far Cry 6

Компания Ubisoft на презентации назвала дату релиза и показала геймплей Far Cry 6.

Far Cry 6 выйдет 7 октября на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказы уже открыты. Также Ubisoft подтвердила, что обновление до версии для PS5 и Xbox Series будет бесплатным.

Вснго будет доступно три издания экшена: Standard, Gold и Ultimate. Стоимость стандартной версии на ПК составит 2499 рублей, PlayStation — 4499 рублей, Xbox — 60 долларов.

Действие игры развернется в вымышленной карибской стране Яра с военным положением и диктатором. Главная героиня Far Cry 6 — бывшая военнослужащая (пол можно будет выбрать). Она стала сиротой из-за диктатуры и хочет отомстить власти.

Ранее Crytek опубликовала первый тизер ремастера Crysis 2.

Видео: YouTube / Ubisoft North America