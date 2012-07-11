Марсианское видео с Крита: Остров накрыла красная песчаная буря

В сети появилось видео и фото от очевидцев.

Песчаная буря прилетела на остров Крит из Африки и окрасила все в оранжево-красный цвет.

Концентрация твердых частиц в воздухе превышает допустимую норму в 94 раза. Такое количество песчинок в воздухе зафиксировано впервые. Пока ученые и специалисты изучают столь редкое явление, люди не могут выйти на улицу без масок. Видимость на дорогах плохая. У людей обострились хронические заболевания.

Но сегодня ситуация должна улучшится и небо над Критом вновь станет чистым и голубым.

Видео и фото: Instagram