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Марсианское видео с Крита: Остров накрыла красная песчаная буря

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В сети появилось видео и фото от очевидцев.

Песчаная буря прилетела на остров Крит из Африки и окрасила все в оранжево-красный цвет.

Концентрация твердых частиц в воздухе превышает допустимую норму в 94 раза. Такое количество песчинок в воздухе зафиксировано впервые. Пока ученые и специалисты изучают столь редкое явление, люди не могут выйти на улицу без масок. Видимость на дорогах плохая. У людей обострились хронические заболевания.

Но сегодня ситуация должна улучшится и небо над Критом вновь станет чистым и голубым.

Видео и фото: Instagram

Теги: красный крит , крит , песчаная буря , природные явления , пыльная буря
Категории: Лента новостей Мировые новости

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