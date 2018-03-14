Вышел тизер-трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" с Джудом Лоу

Джуд Лоу играет в фильме молодого Альбуса Дамблдора, а Джонни Дэп Геллерта Грин-де-Вальда.

Warner Bros представила первый тизер-трейлер фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда".

Сюжет

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" - фантастическая драма режиссёра Дэвида Йейтса о противостоянии Ньюта Саламандера, Альбуса Дамблдора, сестер Голдштейн и не мага Якоба Ковальски с одной стороны и злого волшебника Грин-де-Вальда — с другой. Является сиквелом спиноффа фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают».

Действие разворачивается в Европе 1928 года. Гриндевальду удается совершить грандиозный побег из МАКУСА. После побега злодей начинает собирать сторонников, которые до конца не осознают, во что ввязываются и о конечной цели злого мага: добиться любой ценой превосходства волшебников над всеми немагами. Молодой Альбус Дамблдор пытается противостоять Гриндевальду и призывает на помощь своего бывшего ученика Ньюта Саламандера, который соглашается помочь, не осознавая, что над ним нависла смертельная опасность.

Фильм о проверке на прочность любви и верности в раскалывающемся на два лагеря мире.

Актерский состав

Роль молодого Альбуса Дамблдора сыграл Джуд Лоу. В сентябре 2017 года Лоу закончил съемки в фильме. На роль Гриндевальда пригласили Джони Дэппа, который согласился играть в фильме, не читая сценарий, так как является давнишним поклонником книг Дж. Роуллинг. Ну а роль Ньюта Саламандера исполняет в фильме Эдди Редмэйн.

Выход в свет

Фильм начали снимать в июле 2017 года. В ноябре опубликован первый тизер фильма, в которое представляло ожившее фото актеров, снимающихся в фильме. Мировая премьера фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" назначена на 14 ноября. В Российских кинотеатрах фильм стартует 15 ноября. Этот фильм входит в верхушку рейтинга самых ожидаемых фильмов 2018 года.

Видео: YouTube/WBRussia

Фото: скриншот с видео