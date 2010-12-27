Семь человек подозревают в проявлении расизма в отношении французских футболистов

Шесть человек будут наказаны в соответствии с законодательством, а также будут лишены возможности посещать матчи ЧМ-2018

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга смогли установить личности футбольных болельщиков, которых подозревают в расизме в адрес футболистов из Франции на ттоарищеском матче между сборными. Об этом сообщил начальник отдела РФС по безопасности и работе с болельщиками Алексей Толкачев.

Напомним, РФС начала расследование совместно с ФИФА после того, как на матче российские болельщики начали выкрикивать расистские речи в адрес игроков Поля Погба и Усмана Дембеле. К поиску виновных также привлекли МВД.

Как выяснилось, речь идет о семи болельщиках. Причастность одного к выкрикам устанавливается, а остальные шесть будут наказаны в соответствии с действующим законодательством. Также нарушителям будет запрещено посещать матчи чемпионата мира по футболу.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "Тосно" выбил "Спартак" из Кубка России в серии пенальти.

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