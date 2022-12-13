Петербуржцам начали поступать фальшивые квитанции за ЖКУ

Чтобы удостовериться в правдивости объявления или в обратном, лучше не звонить по телефону из листовки – обращаться необходимо по официальным контактам организации.

В Петербурге мошенники начали распространять фальшивые квитанции за коммунальные услуги. Они используют название и логотип, созвучные с АО "Петербургская сбытовая компания". Об этом сообщили в официальной группе компании в соцсети "ВКонтакте".

Чтобы удостовериться в правдивости объявления или в обратном, лучше не звонить по телефону из листовки – обращаться необходимо по официальным контактам организации.

Если есть сомнения, является ли пришедший представителем поставщика электроэнергии, спросите у него ФИО. Попросите предъявить документы, подтверждающие полномочия на проведение работ или осмотра. Позвоните в кол-центр по телефонам 8 (812) 679-22-22 (по МКД в Санкт-Петербурге) и 8(812) 303-69-69 (по МКД в Ленобласти), чтобы узнать, направлен ли для работы по вашему адресу такой специалист.

Также отмечается, что настоящие сотрудники компании не могут принимать оплату за услуги на дому. Коммерческие работы проводятся только по предварительным заявкам и после оплаты на кассе.

Ранее в Смольном объяснили подорожание отопления.

Фото: ВКонтакте/ АО "Петербургская сбытовая компания"