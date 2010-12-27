Facebook обезопасит своих пользователей от кражи голых фотографий

Социальная сеть Facebook внедряет разработку сервиса анти-кражи обнаженных фотографий пользователей.

Социальная сеть Facebook начала бороться с шантажистами, которые выкладывают фотографиями голых людей ради развлечения или материальной выгоды. Теперь сервис призывает пользователей отправлять свои обнаженные снимки себе в личные сообщения. Там они будут проходить своеобразную модерацию и сканирование, что создаст цифровой “отпечаток”. Если изображения с таким же следом попытается загрузить кто-то другой, кроме владельца, система сразу же распознает самозванца и не даст тому опубликовать запись.

Тестирование новая функция пройдет с 8 ноября в Австралии. Созданное разработчиками явление призвано бороться с “порноместью”. Изначально таким термином называли явление, когда бывшие влюбленные выкладывают интимные фотографии партнеров на обозрение широкой публики. Однако, последнее время такими “сливами” неподобающих снимков в Сеть занимаются не любовники, а простые недоброжелатели. В некоторых странах за подобные действия предусмотрена административная и даже уголовная ответственность, например, в Великобритании, Канаде, Японии и большинстве штатов Америки.