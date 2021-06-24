ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных для Украины

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Симферополя, который осуществлял сбор данных в пользу украинских спецслужб. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
В ЦОС заявили, гражданин собирал информацию о полетах военной авиации РФ. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.
Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины.
из сообщения ЦОС
По данным ведомства, задержанный собирал указанные сведения в течение длительного времени с помощью спецоборудования. Данные планировалось использовать против безопасности России.
В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее Московский городской суд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в госизмене. Следствие считает, что он передавал за границу данные с заседаний Совета безопасности РФ.
Видео: ФСБ России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все