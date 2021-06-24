ФСБ задержала жителя Крыма за сбор данных для Украины

Он собирал информацию о российской военной авиации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Симферополя, который осуществлял сбор данных в пользу украинских спецслужб. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

В ЦОС заявили, гражданин собирал информацию о полетах военной авиации РФ. В настоящее время против него возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополя, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины. из сообщения ЦОС

По данным ведомства, задержанный собирал указанные сведения в течение длительного времени с помощью спецоборудования. Данные планировалось использовать против безопасности России.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее Московский городской суд признал бывшего помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьева виновным в госизмене. Следствие считает, что он передавал за границу данные с заседаний Совета безопасности РФ.

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