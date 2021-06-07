ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб

Он покинул территорию РФ 3 июня.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали агента украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.

Сообщается, что гражданин Украины занимался на территории РФ разведывательной деятельностью. В ФСБ отметили, что ему не удалось подорвать внешнюю безопасность государства. По данным ведомства, его работу координировали еще два сотрудника СБУ.

Гражданин Украины при допросе дал признательные показания по поводу того, чем он занимался на территории РФ. ФСБ изъяла у него имеющиеся средства связи. Сотруднику СБУ запретили въезжать в Россию в течение 25 лет. По данным Центра общественных связей, он покинул пределы страны 3 июня.

Ранее ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области.

Видео: ФСБ России