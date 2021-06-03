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ФСБ задержала замглавы Минстроя Челябинской области

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Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин подозревается в получении взятки в размере более одного миллиона рублей. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России

По данным ведомства, замминистра с 2020 по 2021 год получил денежные средства от бизнесмена в сумме более одного миллиона рублей. За это он пообещал выполнить действия, которые входят в его обязанности, чтобы помочь давшему ему взятку. 

Задержание Белавкина произошло прямо на его рабочем месте. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее начальник сахалинской колонии попался на взятке.

Видео:ФСБ России
 

Теги: иван белавкин, минстрой, фсб, челябинск, челябинская область
Категории: Новости России, Лента новостей,

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