ФСБ задержала жителя Алтайского края при попытке устроить теракт на объекте Минобороны

По заданию своего куратора мужчина изготовил "коктейли Молотова", которые собирался использовать по назначению.

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Алтайского края при попытке устроить теракт на объекте Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по региону.

В опубликованном релизе отмечается, что задержанный поддерживал связь с представителем террористической военизированной организации, запрещенной на территории России. Он планировал совершить теракты на административных объектах Барнаула и против первых лиц региона.

По заданию своего куратора мужчина изготовил "коктейли Молотова", которые собирался использовать по назначению. Мужчину задержали сотрудники ФСБ при попытке совершить теракт. Его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что суд приговорил жителя Крыма к 12 годам заключения за подготовку взрыва.

Видео: ФСБ России