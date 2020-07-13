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ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего теракт

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Против него возбудили уголовное дело по трем статьям.

Сотрудники ФСБ задержали в Ижевске украинского агента, готовившего совершить теракт. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, что задержанный действовал по заданию украинской террористической организации. Мужчина хотел организовать теракт с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики.

В ходе обысков по месту жительства у злоумышленника изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и средства связи. Против него возбудили уголовное дело по трем статьям.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала жителя Тюменской области по делу о финансировании ВСУ.

Видео: ФСБ России

Теги: задержание, ижевск, предотвращение теракта, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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