ФСБ задержала украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России

Они планировали подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС.

Сотрудники ФСБ задержали трех украинских диверсантов, готовивших атаки против АЭС в России. Об этом сообщили в ЦОС ведомства.

В опубликованном сообщении отмечается, что диверсантам помогали двое пособников из числа граждан России. Группа людей была завербованы в сентябре 2022 года Службы внешней разведки Украины и прошла специальную подготовку в лагерях. Они планировали подрыв более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС.

Кроме того, сотрудник ФСБ изъяли из тайников диверсантов 36,5 кг пластичного взрывчатого вещества "С-4" и два пистолета ПМ с боеприпасами. Возбуждено уголовное дело по статьям "диверсия" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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Видео: ФСБ России