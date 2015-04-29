ФСБ задержала подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны

Отмечается, что задержанный является сторонником одной из украинских националистических организаций.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в передаче данных об объектах Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей силового ведомства.

В опубликованном релизе отмечается, что уроженец Московской области является сторонником одной из украинских националистических организаций. Подозреваемый передавал представителям организации сведения о дислокации объектов Минобороны и промышленных предприятий, расположенных на территории Московской и Калужской областей.

Также в ФСБ установили, что с января по декабрь 2023 года мужчина перечислил денежные средства вооруженным формированиям Украины с целью финансирования их деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что ФСБ задержала в Ижевске украинского агента, готовившего теракт.

Видео: ЦОФ ФСБ России